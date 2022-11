Ivanka Trump med nogometnimi navdušenci v Katarju

Ivanka Trump se je po počitnicah v Egiptu odločila, da si z družino ogledajo tudi nekaj tekem svetovnega prvenstva v nogometu, ki trenutno poteka v Katarju. Najprej so se udeležili četrtkovih tekem med Portugalsko in Gano ter Brazilijo in Srbijo, nato pa še petkove med Anglijo in ZDA. Ivanka je z možem Jaredom Kushnerjem na eni izmed tekem sedela s katarskim premierjem Khalidom bin Khalifo bin Abdulazizom Al Thanijem.

Družina Ivanke Trump je po svojih družinskih počitnicah v Egiptu nadaljevala pot v Katar, kjer trenutno poteka svetovno prvenstvo v nogometu. 41-letnica si je z možem Jaredom Kushnerjem in njunimi tremi otroci najprej ogledala četrtkovo tekmo med Portugalsko in Gano, na kateri je blestel nogometni virtuoz Cristiano Ronaldo.

Nato so uživali v tekmi med Brazilijo in Srbijo, kar je Ivanka ponosno delila na svojem Twitterju. Med ogledom tekme je družina sedela poleg katarskega premierja Khalida bin Khalifa bin Abdulaziz Al Thanija. 41-letnega Kushnerja so opazili tudi med pogovorom s katarskim milijarderjem, poslovnežem in predsednikom nogometnega kluba Paris Saint-Germain Nasserjem Al-Khelaifijem.

Skupaj z 11-letno Arabello, 9-letnim Josephom in 6-letnim Theodorom si je Ivanka ogledala tudi petkovo tekmo med Angljio in ZDA. Ob fotografiji, na kateri je najmlajši sin opremljen z navijaškimi rekviziti in odet v ameriško zastavo, je pripisala "Gremo ekipa ZDA!" Rezultat je bil sicer na koncu neodločen, a družinici to ni pokvarilo navijaškega vzdušja.

Ivanka je pred kratkim tudi napovedala svoj odhod iz politke. Kljub temu, da je njen oče Donald Trump ponovno napovedal kandidaturo za predsednika ZDA, se je ob začetku kampanje raje odpravila na počitnice v Egipt. "Očeta imam zelo rada, a sem se tokrat odločila dati prednost svojim otrokom in našemu zasebnemu življenju. Ne načrtujem vključevanja v politično kariero. In čeprav bom vedno imela rada in spoštovala svojega očeta, nočem tega početi znotraj politične arene. Hvaležna sem, da sem lahko služila Američanom in bom vedno ponosna na naše administrativne dosežke," je še povedala najstarejša hči nekdanjega predsednika.