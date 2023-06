Ivanka Trump na kraljevi poroki v Jordaniji ujeta v družbi princa Williama

Nekdanja prva hči je nosila skromno svetlo modro obleko z dolgimi rokavi, 42-letni Kushner pa je izbral tradicionalni videz – črn smoking z belim telovnikom. Ivanka je mladoporočencema čestitala tudi z objavo na družbenem omrežju: "Čestitke prestolonasledniku Al Husseinu bin Abdullahu in princesi Rajwi Al Hussein za njuno čudovito poroko v Jordaniji," je zapisala in dodala še: "Naj bo njuno skupno življenje blagoslovljeno z obilico ljubezni, zdravja in sreče."

Podjetnica in Kushner, ki živita v Miamiju, sta se pred udeležbo na glamurozni poroki v palači Zahran v Amanu odpravila še na romantični pobeg v Grčijo. "Hvala, Grčija, da si Odisejo oživela na najbolj očarljiv možen način. Čin na nove dogodivščine in sprejemanje duha Odiseja v vseh nas!" je zapisala ob seriji fotografij počitnic, ki jih je objavila in delila s svojimi sledilci.

Ni jasno, kako sta Ivanka in Kushner, ki sta poročena od leta 2009 in imata tri otroke, povezana z 28-letnim Husseinom in njegovo 29-letno nevesto. Povezava morda izhaja iz časa, ko je Ivanka gostila prestolonaslednikovo mamo, kraljico Ranio, na srečanju v svoji pisarni Trump Tower v New Yorku leta 2017, tik preden je njen oče postal predsednik, poroča Vanity Fair.