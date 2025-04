Ivanka Trump na počitnicah na Kostariki: Čas je tekel počasneje

Ivanka Trump je pretekle dni z družino preživela na Kostariki. 43-letna hči ameriškega predsednika je nekaj utrinkov delila tudi s svojimi sledilci, na fotografijah in posnetkih pa je razvidno, da so na plaži jahali konje, ob slapu skočili v vodo in deskali na valovih oceana. Kot je zapisala, pa dnevi oddiha niso bili namenjeni le aktivnostim, temveč tudi povezovanju s planetom, vero in drugimi.

"Preživljanje minulih dni ob lepotah Kostarike je bilo nepopisno lepo. Čas je tekel bolj počasi. Deskali smo pod zlatim nebom, se po vrvi spustili skozi divjino, skočili v mrzlo vodo ob slapu, brali do sončnega zahoda in se obdali z mirom in veliko spali," je zapisala Ivanka.

"A bolj kot pustolovščinam je bil teden namenjen ponovnemu povezovanju z Zemljo, vero in drugimi. Se odjaviti in se ponovno povezati. Se prizemljiti z ritmom narave. Občutiti svetost v tišini, v smehu mojih otrok in vonju dreves," je nadaljevala v zapisu, ki ga je zaključila z besedami: "Moje srce je polno hvaležnosti za te trenutke, ki smo jih preživeli skupaj. Tudi vsem vam želim takšen mir in prisotnost, kjer koli že ste."