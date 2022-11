Ivanka Trump raje na počitnice kot v boj za očetov predsedniški stolček

"Tako posebno je raziskovati lepote Egipta, prvič z mojo družino," je še dodala Ivanka, ki je za to priložnost izbrala bolj sproščena oblačila v svetlih odtenkih. Podoben stil je izbral tudi moški del družine, ki je prav tako kombiniral svetla oblačila, 11-letna Arabella pa je nosila svetlo modro kombinacijo topa in širokih hlač.

Prav Ivankina odsotnost je bila najbolj očitna ob očetovi oznanitvi, da se je znova odločil kandidirati na predsedniških volitvah, ki bodo leta 2024. Trump je pred dnevi na Floridi sporočil, da si želi 'Ameriko znova narediti odlično' ter zagotoviti, da Biden Združenim državam ne bo predsedoval še en mandat.

Kmalu po očetovi naznanitvi kampanje je pisno izjavo podala tudi Ivanka, ki je zapisala: "Očeta imam zelo rada, a sem se tokrat odločila dati prednost svojim otrokom in našemu zasebnemu življenju. Ne načrtujem vključevanja v politično kariero. In čeprav bom vedno imela rada in spoštovala svojega očeta, nočem tega početi znotraj politične arene. Hvaležna sem, da sem lahko služila Američanom in bom vedno ponosna na naše administrativne dosežke."