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Tuja scena

Ivanka Trump z družino pred vročino pobegnila na Islandijo

Islandija, 10. 08. 2026 13.57 pred 1 uro 1 min branja 3

Avtor:
K.Z.
Ivanka Trump

Ivanka Trump in Jared Kushner sta z otroki pred vročino pobegnila na hladno Islandijo, kjer so uživali v aktivnostih na prostem in čudoviti naravi. 44-letna hči ameriškega predsednika je na družbenem omrežju delila več fotografij, na katerih je pokazala, kako družina raziskuje državo na severu.

Ivanka Trump se je z družino odpravila na počitnice na Islandijo, svoje sledilce pa razveselila z objavo fotografij, na katerih je pokazala, kako preživljajo čas. Poleg romantičnih z možem Jaredom Kushnerjem je delila tudi družinske fotografije, pozabila pa ni niti na čudovito naravo te severne države.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Družina si je ogledala znamenito Modro laguno, ki sodi med 25 čudes sveta, Ivanka pa se je v družbi dveh sinov tam tudi kopala. 44-letnica ima sicer navado, da utrinke s potovanj in izletov pogosto objavlja, kot je znano, pa je vsa družina zelo aktivna. Ivanka, ki je velika ljubiteljica športnih aktivnosti, je v preteklosti pokazala, da obvlada borilne veščine, tuji pa ji niso niti vodni športi, smučanje in joga.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ivanka in Jared sta par že skoraj dve desetletji. Spoznala sta se leta 2007, pred oltar pa sta stopila dve leti pozneje. Skupaj imata tri otroke, in sicer hčerko Arabello in sinova Josepha ter Theodora.

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KOMENTARJI3

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zelen
10. 08. 2026 14.51
čez en mesec bo pa ati že šape stegoval po islandiji
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0 0
SpamEx
10. 08. 2026 14.21
Možgani ji kljub temu ne delujejo dobro. Najbrž ima pamet po atiju
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0 0
Beauceron1
10. 08. 2026 14.06
Ali je tudi tam odkrila kak otok ????
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0 0
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