Ivanka Trump z družino pred vročino pobegnila na Islandijo

Ivanka Trump se je z družino odpravila na počitnice na Islandijo, svoje sledilce pa razveselila z objavo fotografij, na katerih je pokazala, kako preživljajo čas. Poleg romantičnih z možem Jaredom Kushnerjem je delila tudi družinske fotografije, pozabila pa ni niti na čudovito naravo te severne države.

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Družina si je ogledala znamenito Modro laguno, ki sodi med 25 čudes sveta, Ivanka pa se je v družbi dveh sinov tam tudi kopala. 44-letnica ima sicer navado, da utrinke s potovanj in izletov pogosto objavlja, kot je znano, pa je vsa družina zelo aktivna. Ivanka, ki je velika ljubiteljica športnih aktivnosti, je v preteklosti pokazala, da obvlada borilne veščine, tuji pa ji niso niti vodni športi, smučanje in joga.

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