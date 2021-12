Ivica Kostelić oboževalce raznežil s fotografijo dvojčic

Upokojeni hrvaški smučarski as in strastni pustolovec 42-letni Ivica Kostelić je na družbenih omrežjih, tako na Facebooku kot Instagramu, delil redko družinsko fotografijo s svojima dvojčicama Kato in Jano.

"Kmalu," je pospremil objavljeno fotografijo na Instagramu ter za lokacijo označil pariško letališče Charles de Gaulle.

Njegovi oboževalci so bili nad fotografijo navdušeni in so se ob pogledu nanjo raznežili. "Bravo, Ivica. Tvoja dobrota in bogastvo so tvoji otroci," je zapisal eden od njegovih sledilcev.