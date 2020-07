Ivica Kostelić prvič pokazal dvojčici

Ivica in Elin Kostelić sta se marca razveselila rojstva dvojčic.

Elin Kostelić , žena upokojenega hrvaškega smučarskega asa Ivice Kostelića , je z oboževalci v Instagramovi zgodbi delila kratek posnetek, na katerem Ivica v naročju pestuje hčerkici, zraven pa pleše. V ozadju se je slišala pesem Moves Like Jagger, ki jo izvajata skupina Maroona 5 in pevka Christina Aguilera . Družinica trenutno dopustuje na hrvaškem otoku Mljet.

35-letna Elin Kostelić je po porodu hitro začela spet telovadit. Maja je objavila fotografijo iz gozda. "Mamin prvi tek po porodu je padel. Približno tri kilometre, ampak v najboljši družbi. Mali je čudež," je dejala Elin, z njo pa je tekel njen 5-letni sin Ivan.

Nekateri njeni sledilci na Instagramu so bili presenečeni, da je že polna energije in da že teče. "S štirimi otroki doma po cele dneve, mislim, da si lahko presrečen, ko dobiš priložnost, da se malo odpraviš ven in da si malo sam," jim je odgovorila Elin.

Še preden sta se Ivica in Elin poročila leta 2014, sta si želela veliko družino. Par ima poleg dvojčic in sina Ivana še tri leta starega fantka Leona.