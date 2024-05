Ivica Kostelić s svojo rock skupino v Portorožu zabaval povabljene

Ivica Kostelić večkrat preseneti z nastopom svoje glasbene skupine Masters Of Disaster. Tokrat so v rock ritmih lahko uživali prisotni na zabavi v Portorožu, kjer je mednarodna smučarska zveza obeležila 100 let obstoja. 44-letnik po končani smučarski karieri počne marsikaj, saj ves čas išče akcijo, nastopi s skupino pa so za njegovo dušo.

OGLAS

Nekdanji smučarski as se je pred dvanajstimi leti povezal še z dvema nekdanjima članoma bele karavane in uresničil željo po tem, da bi bil del glasbene skupine. Ivica Kostelić v rock skupini z imenom Masters Of Disaster igra kitaro in poje, na bobnih je Kanadčan Jan Hudec, Italijan Matteo Malusa pa igra bas. Da na nastopih zveni, vse kot mora, jim priskočijo na pomoč tudi drugi glasbeniki. Igrajo v raznih klubih, največ pa na posebnih dogodkih. Letos januarja so v sklopu smučarske tekme v Kitzbühelu zabavali prisotne že kar tretjič.

Ivica Kostelić na odru FOTO: osebni arhiv icon-expand

S skupino se na vaji srečajo dan pred nastopom in tako je bilo tudi v Portorožu, kjer so na koncertu preigravali klasični rock od Rolling Stones do Pink Floyd. Na zabavi so bili prisotni predstavniki smučarskih zvez vsega sveta, predsednik mednarodne smučarske in snowboard zveze Johan Eliasch, predsednik slovenske smučarske zveze Enzo Smrekar, povabljeni pa so bili tudi nekdanji in aktualni športniki, med drugimi Rok Perko, Jernej Damjan, Eva Pinkelnig, Leif Kristian Nestvold-Haugen, Alex Fiva.

Masters Of Disaster na odru v Portorožu FOTO: osebni arhiv icon-expand