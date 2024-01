Ivica Kostelić s svojo rock skupino zabaval smučarje v Kitzbühelu

Ivica Kostelić tudi v pokoju ne more brez smučanja. Morda ne dobesedno, a nekdanji alpski smučar se te dni mudi v Kitzbühelu, kjer je zbrana karavana najboljših alpskih smučarjev svetovnega pokala. Še preden so se spustili po belih strminah, pa jim je 44-letnik pripravil glasbeni nastop s svojo skupino Masters of Disaster in poskrbel za odlično vzdušje.

OGLAS

Ivica Kostelić je pred leti navduševal na belih strminah avstrijskega Kitzbühela, pred dnevi pa je smuči zamenjal za kitaro in stopil na oder. Nekdanji alpski smučar je nastopil v enem od hotelov, v katerem med tekmami svetovnega pokala v alpskem smučanju, ki ta vikend poteka v Avstriji, bivajo številni smučarji.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

44-letnik je s svojo smučarsko rock skupino Masters of Disaster poskrbel za zabaven večer in s svojim nastopom dokazal, da je odličen tudi kot glasbenik. Novico o tem, da je spet zaigral s svojo skupino, s katero leto dni ni stal na odru, je delil tudi na Facebooku. "Masters of Disaster je spet podžgala množico v Kitzu! Kitz Legends Night je ponovno združil ekipo smučarskih legend, ljudi iz smučarske industrije in žurerjev ter tako zaznamoval začetek vikenda Hahnenkamm. Masters of Disaster, ki ostajajo zvesti svojemu imenu, so se po letu dni zbrali in naredili šov. Hvala vsem!" je zapisal na družbenih omrežjih.

Kostelić in skupina Masters of Disaster so leta 2013 prvič igrali na finalu svetovnega smučarskega pokala v Lenzerheideju. "Tokrat smo že tretjič nastopili na dogodku Kitz Legends Night, ki združi ljudi iz smučarske industrije in poteka pred vikendom Hahnenkamm. Gre za precej ambiciozen dogodek, ki združuje smučarske legende," je povedal o dogodku, katerega vrhunec je podelitev nagrad Inspiration Awards, ki jih podeljujejo ljudem, ki so prispevali k smučarski industriji. "Ne igramo prav pogosto, občasno igramo na svetovnih prvenstvih. Ali pa takrat, ko se odvija kakšna smučarska prireditev," je dodal.

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Splet so seveda preplavili številni posnetki njihovega glasbenega nastopa, na katerem so igrali številne rock uspešnice. Med drugim je bilo slišati glasbo Rolling Stonesov, Beatlov, AC/DC, celo Rage Against the Machine in Proud Mary. "Nismo profesionalni glasbeniki, igramo tisto, za kar mislimo, da bo ljudi zabavalo," je po nastopu za hrvaške medije spregovoril Kostelić.