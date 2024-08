Ivica Kostelić z družino pobiral smeti na otoku Mljet

Ivica Kostelić poletnih mesecev ni izkoristil le za uživanje na morju, temveč je prosti čas posvetil tudi skrbi za okolje. Skupaj z otroci je zavihal rokave in pobiral smeti in čistil hrvaški otok Mljet. Nekaj utrinkov čistilne akcije je delil tudi na svojem Instagram profilu, kjer je nekdanji alpski smučar svoje sledilce pozval, naj tudi sami poskrbijo za svoje okolje ter tako pomislijo na celotno Zemljo.

"Delajte lokalno, mislite globalno," je vsem sporočil 44-letnik, njegovo dobro delo pa so v komentarjih pohvalili številni sledilci. "Ivica, legenda si in takšen ostani še naprej," je zapisal nekdo, drugi pa dodal, da so smučar in otroci odlična ekipa ter da bi na svetu moralo biti več takšnih ljudi. V galeriji fotografij je razvidno, da so Ivica in otroci skupaj napolnili vsaj pet velikih črnih vreč za smeti.