Iz avtomobila ukradli Beyoncéjine še neobjavljene glasbene posnetke

Policija je izdala nalog za aretacijo neznanega storilca, ki je pred dnevi vlomil v najeto vozilo pevkinega koreografa v Atlanti, razbil eno od zadnjih oken in iz njega ukradel dva kovčka, v katerih so bili pevkini še neobjavljeni glasbeni posnetki in načrti za nastope. Zvezdnica se na incident javno ni odzvala.