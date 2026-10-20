Iz česa je sestavljen 50-milijonov vreden modrček Victoria's Secret?

Kylie Jenner je na zadnji modni reviji Victoria's Secret nosila zadnjo različico modrčka, ki se imenuje Fantasy Bra. Gre za najdražji kos tega dela perila priznane znamke nasploh in so ga ročno izdelali v newyorški zlatarni. Sestavlja ga 4410 diamantov iz 1.373,39 karata in diamantna verižica, ki zaključuje zgornji del.

Najbolj vpadljiv in tudi najdražji je rumeni diamant, ki krasi srednji del, sam kamen pa naj bi bil vreden 22 milijonov ameriških dolarjev (19,6 milijona evrov). Modrček sicer sestavlja 3218 posameznih komponent, izdelovalo pa ga je 15 izdelovalcev nakita in je za to, da se je nakit, ki se je spremenil v spodnje perilo, premikal s Kylie, potrebovalo več kot tisoč ur dela.

Jenner je bila le eno od presenečenj modne revije, na kateri se je po modni pisti sprehodilo veliko znanih obrazov, med njimi tudi manekenki in sestri Gigi ter Bella Hadid. 29-letnica je poleg diamantnega modrčka nosila prosojno belo mini krilo, pod katerim je imela bele spodnje hlačke, videz pa dopolnila s sandali z visoko peto ter belimi angelskimi krili.

Tako imenovan Fantasy Bra se je na modni pisti pojavil prvič po letu 2018, Kylie pa je imela to čast, da ga je nosila v dražji in modernejši različici.