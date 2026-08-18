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Tuja scena

Iz hčerke Cindy Crawford v otroštvu izganjali hudiča

Los Angeles, 18. 08. 2026 07.00 pred 2 urama 1 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Kaia Gerber

Kaia Gerber, hči manekenke Cindy Crawford, je v nedavnem intervjuju razkrila, da so iz nje v otroštvu izganjali hudiča. 24-letnica, ki stopa po materinih stopinjah, je dejala, da je večino življenja čutila, da jo je obsedel hudič, zato ji je mati pomagala tako, da jo je poslala k izganjalcu.

"Dejali so mi, da me je v otroštvu obsedel hudič," je v podkast oddaji Mitch Churi Chat Show dejala Kaia Gerber. 24-letnica je dodala, da jo je mati poslala k nekomu, ki jo je poškropil z blagoslovljeno vodo, ki naj bi služila kot zaščita pred hudičem. Razkritje, da naj bi se ta vanjo naselil že v otroštvu, je ni preveč vznemirilo, je priznala manekenka in ob tem pristavila: "Na zelo preprost in umirjen način čutim, da privabljam bitja iz drugih dimenzij."

Kaia Gerber v serij The Shards.
Kaia Gerber v serij The Shards.
FOTO: Profimedia

Ko je spregovorila o samem ritualu izganjanja hudiča, je razkrila: "Veste, kako so izvedli obred? Okoli mene so igrali na didžeridu. To se je zares zgodilo, čeprav o tem nisem še nikoli spregovorila."

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24-letnica je o svoji izkušnji spregovorila v sklopu promocije serije The Shards, katere scenarij so povzeli po romanu Breta Eastona Ellisa, za režijo pa je poskrbel Ryan Murphy. Ob njej je v filmu zaigral Homer Gere, sin materinega nekdanjega moža, Richarda Gerea.

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jablan
18. 08. 2026 09.05
Jaz bi tud
Odgovori
+0
1 1
Slash
18. 08. 2026 08.25
Uf iz obeh bi izganjal hudiča! Kot poje Magnifico v svoji pesmi.
Odgovori
+1
2 1
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