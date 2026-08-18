Iz hčerke Cindy Crawford v otroštvu izganjali hudiča

"Dejali so mi, da me je v otroštvu obsedel hudič," je v podkast oddaji Mitch Churi Chat Show dejala Kaia Gerber. 24-letnica je dodala, da jo je mati poslala k nekomu, ki jo je poškropil z blagoslovljeno vodo, ki naj bi služila kot zaščita pred hudičem. Razkritje, da naj bi se ta vanjo naselil že v otroštvu, je ni preveč vznemirilo, je priznala manekenka in ob tem pristavila: "Na zelo preprost in umirjen način čutim, da privabljam bitja iz drugih dimenzij."