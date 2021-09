Iz novega albuma Kanyeja Westa se norčuje tudi Pujsa Pepa

Pujsa Pepa je priljubljena risana junakinja, ki je 30. junija letos izdala svoj glasbeni album z naslovom Peppa’s Adventures: The Album. Producenti risane serije spremljajo uspeh novega albuma z otroškimi pesmimi in v prvih dneh septembra so ugotovili, da je na glasbeni spletni strani Pitchfork njihov album bolje ocenjen od novega albuma Kanyeja Westa.