Iz pariškega prirodoslovnega muzeja ukradli več kepic zlata

Neznani storilci so iz prirodoslovnega muzeja v Parizu ukradli več kepic zlata in s tem povzročili za okoli 600.000 evrov škode. Gre za primerke naravnega zlata, ki imajo tudi kulturno vrednost. Na več vhodih so našli znake vloma, pristojni pa menijo, da je kraja povezana z organiziranim kriminalom, danes poroča nemška tiskovna agencija dpa.