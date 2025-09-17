Iz pariškega prirodoslovnega muzeja ukradli več kepic zlata

Po poročanju dpa je v torek krajo najprej opazil čistilec v mineraloški galeriji. Prirodoslovni muzej je v sporočilu za javnost izrazil veliko žalost zaradi odtujitve kosov zlata, ki imajo pomembno kulturno vrednost.
Pariški prirodoslovni muzej je eden najstarejših in najpomembnejših muzejev na svetu. V svoji zbirki ima po lastnih navedbah okoli 68 milijonov predmetov, med drugim kamne, minerale, rastline, fosile ter prazgodovinske, antropološke in etnološke predmete, še dodaja dpa.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.