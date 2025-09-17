Svetli način
Tuja scena

Iz pariškega prirodoslovnega muzeja ukradli več kepic zlata

Pariz, 17. 09. 2025 20.05 | Posodobljeno pred 8 dnevi

STA , E.K.
Neznani storilci so iz prirodoslovnega muzeja v Parizu ukradli več kepic zlata in s tem povzročili za okoli 600.000 evrov škode. Gre za primerke naravnega zlata, ki imajo tudi kulturno vrednost. Na več vhodih so našli znake vloma, pristojni pa menijo, da je kraja povezana z organiziranim kriminalom, danes poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po poročanju dpa je v torek krajo najprej opazil čistilec v mineraloški galeriji. Prirodoslovni muzej je v sporočilu za javnost izrazil veliko žalost zaradi odtujitve kosov zlata, ki imajo pomembno kulturno vrednost.

Pariški prirodoslovni muzej je eden najstarejših in najpomembnejših muzejev na svetu. V svoji zbirki ima po lastnih navedbah okoli 68 milijonov predmetov, med drugim kamne, minerale, rastline, fosile ter prazgodovinske, antropološke in etnološke predmete, še dodaja dpa.

