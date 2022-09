Iz spogledljivih sporočila Adama Levina nastale številne šale

Po tem, ko je 21-letna manekenka javno razkrila, da je imela s poročenim Adamom Levinom afero, so se oglasila še štiri druga dekleta, ki so na družbenih omrežjih delila spogledljiva sporočila, ki jim jih je pošiljal glasbenik. Uporabniki družbenih omrežjih so se ob tem zgražali, kako slaba je raven zvezdnikove komunikacije in takoj zagrabili priložnost, da ustvarijo številne šale na njegov račun.

"Nerealno je, kako je*** vroča si. Meša se mi," je Adam Levine zapisal v enem izmed zasebnih sporočil, ki naj bi ga poslal vplivnici Sumner Stroh. Ta je posnetek zaslona s spogledljivim sporočilom delila ob razkritju, da je imela s pevcem enoletno afero, nato pa je ta želel po njej poimenovati tretjega otroka. Njena zgodba je hitro postala viralna, ob tem pa so nastale tudi številne šale. icon-expand FOTO: Twitter icon-chevron-left icon-chevron-right Uporabnik na Twitterju je sporočilu, v katerem je pevec skupine Maroon 5 hvalil manekenkino postavo z besedami: "F**. Sveti f**. Tvoje telo je absurdno," dodal fotografijo igralca Dannyja DeVita. Drugi uporabnik je fotografijo igralca zamenjal s svojim esejem ob tem pa zapisal, da Adama prosi za pregled jedra njegovega eseja (body je v angleščini beseda za jedro besedila). "Nikoli več ne bom prosil Adama Levina, da mi pregleda moj esej," se je ob tem pošalil. Nekdo je s fotografijo iz serije Kriva pota prikazal, kako se je po njegovem počutil Levine, ko je videl, da so njegova zasebna sporočila prišla v javnost. Veliko ljudi je izpostavilo, kako kako nezrela so Adamova sporočila in njegov način spogledovanja, še posebej sporočilo, v katerem je zapisal: "Morda bom moral videti ritko." Spodaj si lahko preberete nekaj zapisov na Twitterju. "Mislim, da se lahko vsi strinjamo, da je 'morda bom moral videti tvojo ritko' nekaj, kar moramo vzeti iz škandala Adama Levina. To je resnično darilo, ki ga moramo vključiti v slovar." "Adam Levine seksta (pošiljanje seksualnih sporočil, op. a.) kot otrok preveč zaščitniških staršev, ki je v WikiHow vpisal: 'Kako sekstati.'" "Adam Levine bi z lahkoto slabo sekstanje 'Morda bom moral videti ritko,' spremenil v glasbeno uspešnico." "V svojem življenju nikoli nisem razmišljal o Adamu Levinu, ampak ne morem se nehati smejati ob tem odličnem sekstu."