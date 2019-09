Iz spoštovanja do bivše tajil razmerje z 18-letno manekenko

Britanski glasbenik Liam Payne je v razmerju z manekenko in modelom Mayo Henry. Novico so potrdili posnetki in fotografije, ki so pred kratkim zaokrožile v javnosti in na katerih se 26-letnik in 18-letnica držita za roke izpred ene od londonskih restavracij. Vest je obenem potrdila, da so bile govorice o Payneovem razmerju z manekenko Naomi Campbell, ki so v javnosti odmevale pred meseci, v resnici lažne.