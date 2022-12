Iz zapora so po 37 letih izpustili očima Tupaca Shakurja

Komisija je odločila, da je njegova bolezen zelo napredovala in ni več v fizičnem ali psihičnem stanju, da bi lahko zagrešil zvezno, državno ali lokalno kaznivo dejanje, so iz urada povedali za New York Daily News .

Mutulu Shakur , očim Tupaca Shukurja , se je po 37 letih v zaporu vrnil domov. Kot je sporočila Komisija ZDA za pogojne izpuste, so Shakurju vendarle odobrili pogojni izpust, saj so prepričani, da zaradi bolezni ni več sposoben zagrešiti težjega kaznivega dejanja. Preteklih dveh prošenj, prvo je vložil leta 2018, drugo pa aprila, mu niso odobrili.

72-letnik ima diagnozo krvnega raka, ki poškoduje imunski sistem, kosti in ledvice. Zaradi bolezni je bil iz zapora premeščen v zvezni zdravstveni center v Kentuckyju, kjer zdravijo tudi zapornike. Po njegovi izpustitvi je družina v izjavi sporočila: "Mutulu je sedaj s svojo družino. Njegovo zmago so zagotovili odvetniška ekipa, družina in skupnost, ki jo sestavljate tudi vsi vi. Prosimo vas, da spoštujete zasebnost dr. Shakurja, med tem ko bo praznike preživel v družinskem krogu in se osredotočil na svoje zdravje."

Shakur je bil aretiran leta 1986, obsojen pa dve leti pozneje, ker je vodil skupino samooklicanih revolucionarjev, ki je zagrešila serijo ropov v New Yorku in Connecticutu, na koncu pa je njihovo upiranje pripeljalo do smrti oboroženega varnostnika in dveh policistov. Uvrščen je bil tudi na seznam desetih najbolj iskanih ubežnikov FBI-ja.