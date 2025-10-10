Iza in Anej Piletič sta postala starša

Anej in Iza Piletič sta na materinski dan razkrila, da pričakujeta prvega otroka, zdaj pa sta se zakonca razveselila prvorojenke. Deklica, ki sta jo poimenovala Ava Ela, je na svet prijokala 9. oktobra, veselo novico pa sta sporočila v objavi na družbenem omrežju. Pod objavo so se kmalu zvrstile številne čestitke njunih sledilcev, ki so družini zaželeli vse dobro.