Iza in Anej Piletič sta postala starša

Anej in Iza Piletič sta na materinski dan razkrila, da pričakujeta prvega otroka, zdaj pa sta se zakonca razveselila prvorojenke. Deklica, ki sta jo poimenovala Ava Ela, je na svet prijokala 9. oktobra, veselo novico pa sta sporočila v objavi na družbenem omrežju. Pod objavo so se kmalu zvrstile številne čestitke njunih sledilcev, ki so družini zaželeli vse dobro.
Piletič se je slovenski javnosti predstavil z nastopanjem v dvojcu BQL, ki ga je poleg Aneja sestavljal še njegov brat Rok. Leta 2023 je Anej zapustil dvojec in se odpravil v ZDA, kjer je ustvarjal glasbo za druge izvajalce in izvajalke, deluje pa pod umetniškim imenom Oliver Rio.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.