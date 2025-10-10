Svetli način
Tuja scena

Iza in Anej Piletič sta postala starša

Ljubljana, 10. 10. 2025 13.59 | Posodobljeno pred 1 uro

Anej in Iza Piletič sta na družbenem omrežju sporočila, da sta prvič postala starša. Zakonca sta delila fotografijo, na kateri mamica in oče v dlaneh držita roko prvorojenke, ob njej pa zapisala, da sta hčerko poimenovala Ava Ela. Razkrila sta tudi, da se je deklica rodila 9. oktobra.

Anej in Iza Piletič sta na materinski dan razkrila, da pričakujeta prvega otroka, zdaj pa sta se zakonca razveselila prvorojenke. Deklica, ki sta jo poimenovala Ava Ela, je na svet prijokala 9. oktobra, veselo novico pa sta sporočila v objavi na družbenem omrežju. Pod objavo so se kmalu zvrstile številne čestitke njunih sledilcev, ki so družini zaželeli vse dobro.

Piletič se je slovenski javnosti predstavil z nastopanjem v dvojcu BQL, ki ga je poleg Aneja sestavljal še njegov brat Rok. Leta 2023 je Anej zapustil dvojec in se odpravil v ZDA, kjer je ustvarjal glasbo za druge izvajalce in izvajalke, deluje pa pod umetniškim imenom Oliver Rio.

Znane podrobnosti dokumentarnega filma o Melanii Trump

