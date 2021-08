Izbrana je bila porota za sojenje R. Kellyju

Pevec, katerega pravo ime je Robert Sylvester Kelly , se bo moral soočiti z obtožbami vodenja skupine menedžerjev, telesnih stražarjev in drugih ljudi, ki so zaposlovali ženske za spolne odnose, to pa naj bi trajalo skoraj dve desetletji.

Tožilci navajajo, da so žrtve izbrali na koncertih, v nakupovalnih središčih in na drugih prizoriščih, kjer so bile ločene od svojih družin in prijateljev. Zvezdnik je med spolnim odnosom od njih zahteval, da ga kličejo "Daddy", po slovensko očka, nadzoroval pa naj bi vsako njihovo potezo – določal naj bi celo, kdaj lahko jedo in uporabljajo stranišče. Poleg tega tožilci navajajo, da je Kelly leta 1994 podkupil uradnika iz Illinoisa, da bi pridobil lažno osebno izkaznico za pevko Aaliyah, s katero se je nameraval poročiti, ko je imela ona 15 let, on pa 27. Zvezdnik vse obtožbe vztrajno zanika.