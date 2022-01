Izbranec Kim Kardashian kot Đoković: Če si bogat, te ljudje radi vržejo s prestola

V ameriški satirični oddaji Saturday Night Live se je komik Pete Davidson, trenutno najbolj znan kot novi izbranec Kim Kardashian, pošalil iz avstralske situacije, v kateri se je znašel srbski teniški igralec Novak Đoković.

"Ljudje te radi vržejo s prestola, če si bogat, ali če si najboljši v tenisu, ali ko organiziraš dobrodelno akcijo za otroke, ali ko imaš koronavirus. A v srcu vem, da se bodo ljudje čez nekaj časa spomnili tega trenutka v zgodovini in pomislili: 'Koga briga!'," je Pete kot Novak povedal v oddaji, ko mu je voditeljica 'informativne oddaje' zaželela, da se vidijo, ko bo na sporedu turnir v Wimbeldonu. Pete kot Novak pa je odvrnil: "Verjetno se ne vidimo."

Spomnimo: Đoković se je pred slabim mesecem dni odpravil v Avstralijo, kjer se je pred dnevi začelo odprto prvenstvo, a je moral državo zapustiti po tem, ko je avstralsko zvezno sodišče zavrnilo njegovo pritožbo zoper preklic njegovega vizuma. Vladna stran je argumentirala, da številka ena moškega tenisa v Avstraliji predstavlja "zdravstveno tveganje". Đoković namreč ni cepljen proti covidu-19, a je, kot je dokazoval, covid-19 prebolel. To ni bilo dovolj, zato so se odločili, da ga pošljejo domov in mu ne dovolijo nastopati na odprtem prvenstvu.