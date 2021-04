Izbranec Kirsten Dunst pristal na berglah

33-letnega igralca Jesseja Plemonsa, ki je nastopil tudi v seriji Breaking Bad, so fotografi ujeli v objektiv v Los Angelesu, ko se je mudil po opravkih. Pozornost je tokrat pritegnil zaradi poškodbe, zaradi katere je na nogi nosil opornico. Zvezdnik si je med hojo pomagal z berglami, ki so mu bile v oporo, da je lažje prišel do svojega avtomobila. Za zdaj ni znano, kako je prišlo do poškodbe noge in za kakšno poškodbo točno gre.

V javnosti se je z berglami pojavil teden dni po tem, ko je njegova dolgoletna izbranka Kirsten Dunst naznanila, da je drugič noseča. Za revijoW Magazine je pozirala v posebni izdaji, kjer je tudi naznanila veselo novico. Na naslovnici je ponosno pokazala svoj nosečniški trebušček in tako potrdila, da bo že kmalu drugič postala mamica.