Izbranec Megan Fox ni verjel v ljubezen, dokler ni spoznal igralke

"Nisem vedel, kaj je ljubezen, dokler nisva vzpostavila očesnega stika," je Kelly povedal o svojih občutkih in ljubezni do Megan. "Takrat sem ostal brez besed." Opozoril je na to, da je bil že v več zvezah, a se čustva nikoli niso zares razvila. Njuno razmerje ni podobno ničemur, kar je do zdaj doživel.

"Ko sem predstavil prvi album, sem se prvič zaljubil. To je bila moja prva izkušnja, ko sem postal odprt za ljubezen in podobne stvari. Vsekakor nisem bil pripravljen verjeti, da je to nekaj, kar bi lahko obstajalo," je glasbenik primerjal ljubezen do glasbe in ljubezen do Megan. Potrdil je, da se je v zvezdnico zaljubil na prvi pogled.

Kljub vsemu pa ga glede svoje nove ljubezni moti pozornost medijev. To, da se številni zanimajo za njegovo življenje, je zanj nekaj popolnoma novega. "Težko je. Moja hiša je zaprta. To je edina težava. Vsi vedo, kje živim, zato sem se znašel v novem položaju. Še včeraj sem živel normalno zasebno življenje, danes pa so pred mojo hišo paparaci."