Izbranec Taylor Swift z razgaljenimi fotografijami razdvojil splet

Fotografi so na Floridi med telovadbo na prostem v objektive ujeli srčnega izbranca Taylor Swift, fotografije razgaljenega Travisa Kelceja pa so hitro obšle splet in razdvojile javnost. Nekatere je namreč presenetilo dejstvo, da se športnik ne poslužuje pripomočkov za odstranjevanje poraščenosti.

"Obožujem moške, ki ne čutijo potrebe po tem, da bi si zaradi družbenih norm odstranjevali dlake," je zapisala ena od uporabnic na omrežju X, medtem ko je bila druga mnenja, da bi se Travis le lahko poslužil uporabe britvice. Spet tretja je priznala, da ji je Travis po izidu teh fotografij še bolj privlačen, četrta pa se je spraševala, kaj o Travisovih dlakah meni Taylor. K vroči debati se je na svojem podkastu pridružil tudi športnik sam in se označil za 'kosmatega pesjana'.