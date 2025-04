Izbrani srečnež bo lahko prenočil v londonski Narodni galeriji

Ko bodo 10. maja po dvoletni prenovi znova odprli krilo galerije Sainsbury, se bo nočni gost zbudil ob zajtrku v postelji in bo lahko raziskal galerijo, še preden bodo vanjo vstopili prvi obiskovalci, poroča francoska tiskovna agencija AFP . Izbrani gost bo prenočil v postelji blizu umetnin in se bo lahko podal na zasebni poznonočni ogled s kustosom galerije, preden mu bodo naslednji dan dovolili sprehod po galeriji. Kot so sporočili iz galerije, si bo izbrani srečnež lahko ogledal več kot 1000 umetniških del, ki sledijo razvoju slikarstva v zahodnoevropski umetnosti, od ikoničnih mojstrovin do slik, ki jih v Narodni galeriji še ni bilo.

Prenovo krila so po navedbah galerije skrbno zasnovali, omenjeno nagrado pa so označili za priložnost, da izbrani obiskovalec izkusi "čudež umetnosti". Natečaj je sicer odprt do 28. aprila. Z odprtjem prenovljenega krila bodo v galeriji uredili prvo uradno prenočišče, čeprav so že pred tem gostili poznonočne dogodke, nazadnje 17. januarja, ko so obiskovalcem omogočili nočni ogled uspešne razstave o Vincentu van Goghu.

Narodna galerija v Londonu, ustanovljena leta 1824, v svoji zbirki hrani več kot 2300 slik. Kot so še sporočili iz galerije, bodo dela zahodnoevropskega slikarstva od 13. do 20. stoletja razstavljena na novo, s posebnimi prostori za dela umetnikov, kot so Monet, Tizian, Rembrandt in Gainsborough.

V prenovljenem krilu bodo na novo nameščene nekatere najzgodnejše slike iz zbirke. V kapeli, podobni sobi, bo denimo razstavljen Kristusov krst Piera della Francesce iz 15. stoletja, Oltar San Pier Maggiore Jacopa di Cioneja iz 14. stoletja bo na ogled v novem okvirju, Bitka pri San Romanu Paola Uccella pa se bo pred obiskovalce vrnila po treh letih restavriranja.