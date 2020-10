Izbranka Bena Afflecka poljubljala postavnega modela

Paparaci so v objektiv ujeli proces njunega dela in celotno ekipo, ki je na malibujski plaži skrbela, da je snemanje potekalo nemoteno. Kot lahko vidimo, je Ana nosila bleščečo elegantno obleko z visokim razporkom, njen partner pri delu pa elegantno obleko.

Na začetku karantene je Ana v intervjuju za revijo Nexos spregovorila o soigralcih, s katerimi je v preteklosti že delala. V to kategorijo seveda spada tudi njen Ben Affleck.

"Imela sem veliko srečo, ker so vsi ti moški zelo čedni, toda najboljši del tega je, kdo so oni kot osebe. Imela sem najboljše partnerje," je dejala. 32-letna rjavolaska je v preteklosti sodelovala z vrsto privlačnih igralcev, od Ryana Goslinga do Daniela Craiga.

Ana in Ben sta se spoznala na snemanju trilerjaDeep Water v New Orleansu. Govorice, da sta par, so se pojavile na začetku marca, ko sta se skupaj odpravila na Kubo, od koder prihaja Ana. Ta je aprila na Instagramu potrdila njuno ljubezensko zvezo, ko je delila njune skupne fotografije, ki so razkrivale, da je hollywoodski zvezdnik z njo praznoval njen 32. rojstni dan.