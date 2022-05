Izbranka Cristiana Ronalda po sinovi smrti razkrila ime novorojenke

"Bella Esmeralda," je pod fotografijo nasmejane deklice zapisala manekenka in ob tem delila še dve fotografiji speče dojenčice. Ta se je rodila skupaj z bratcem dvojčkom, ki je med rojstvom žal umrl. O novorojenki je na družbenem omrežju pred dnevi spregovoril tudi nogometaš, ki je objavil ganljivo fotografijo hčere in pripisal: "Večna ljubezen." Zapisu je dodal rdeče srce in simbol molitve.

Spomnimo: novico, da jima je umrl sin, sta Cristiano in Georgina sporočila na velikonočni ponedeljek. "Z najglobljo žalostjo moramo sporočiti, da je najin sinček umrl. To je največja bolečina, ki jo lahko občutiš kot starš. Toda rojstvo naše punčke nam daje moč, da preživimo te težke trenutke," sta zapisala na Instagramu ter dodala, da se zahvaljujeta vsem zdravnikom in sestram za podporo in strokovno oskrbo.