Izbranka Cristiana Ronalda z jahte sporoča: Hakuna matata

Prva stvar, na katero pomislite, ko slišite besedno zvezo Hakuna matata, je Disneyjeva risanka Levji kralj, v kateri lahko slišimo znano pesem. Sporočilo te fraze je, da 'živiš brez skrbi' in verjameš, da se bo vse uredilo. Ta zveza izhaja iz svahilija in v prevodu pomeni ''tukaj ni težav''. In vsekakor jih mladenka na razkošni jahti nima. 35-letni Ronaldo je za najem jahte za en teden odštel 30.000 angleških funtov, kar je skoraj 33 tisoč evrov.

Spomnimo, da ima Georgina s Portugalcem biološkega otroka, hčerkoAlano Martino, Ronaldo pa ima od prej še sina Cristiana Ronalda mlajšega ter dvojčka Evo inMatea. Najstarejši sin portugalskega nogometnega asa Cristiana Ronalda se jim tokrat ni pridružil na oddihu, saj uživa na počitnicah pri sorodnikih v kraju Paul do Mar, na jugu otoka Madeira.

10-letnik pa se je znašel v manjših težavah, saj je vozil vodni skuter čisto sam. Njegova teta Elma, Ronaldova sestra, je na Instagramu objavila videoposnetek, ki ga je pozneje izbrisala, na katerem se jasno vidi, kako deček uživa v vožnji. Portugalski mediji trdijo, da sta video, preden so ga odstranili, delila tako dečkov oče, slavni nogometaš, kot njegova babica Dolores Aveiro. Šef pomorske policije Guerreiro Cardoso je potrdil, dapreiskava poteka in da je za uporabo vodnega skuterja treba imeti veljavno licenco o usposobljenosti za voditelja čolna, ki jo lahko pridobijo samo odrasle osebe. Na Portugalskem globa za uporabo omenjenega vodnega plovila brez ustrezne licence znaša od 268 do 2688 angleških funtov oziroma 294 do skoraj 3000 evrov.