Marquezu srčna izbranka z navihano in intimno gesto voščila rojstni dan

Priljubljeni motociklistični dirkač Marc Marquez danes praznuje 32. rojstni dan. Ob tem mu je na Instagramu njegova srčna izbranka Gemma Pinto napisala krajše sporočilo, priložila posnetek in z njim požela cel kup ganjenih odzivov. S posnetkom je sledilcem namreč odškrtnila vrata v njuno intimno ljubezensko razmerje. Med drugim lahko vidimo, kako Marc Gemmi puli obrvi, z njo zganja norčije, telovadi, se nasmejano zaganja v morske valove in je predvsem vidno zaljubljen do ušes.

Pred dvema letoma je motociklistični dirkač Marc Marquez s celim svetom ponosno delil novico, da je ponovno našel srečo v ljubezni in ima novo dekle, v katero je zelo zaljubljen. Srce 30-letnega Španca, ki danes praznuje svoj 32. rojstni dan, je takrat ukradla vplivnica in model Gemma Pinto. Danes mu je za rojstni dan čestitala tudi javno in to na prav poseben, prikupen in navihan način. Objavila je namreč sklop krajših posnetkov, na katerih vidimo zaljubljen par med različnimi aktivnostmi. V dobršnji meri je ponudila vpogled v njuno razmerje in srečne, skupne trenutke.

30-letnega dirkača razreda MotoGP in Gemmo vidimo na krajših posnetkih, ki skupaj tvorijo daljšo celoto, njena rdeča nit pa so poljubi, nasmehi in ena sama sreča. Zaljubljen par je namreč javnost spustil v zaodrje svojega odnosa in lahko ju vidimo med telovadbo, kuhanjem, plavanjem, sprehajanjem po plaži z roko v roki, prepevanjem in plesom... Še posebej pa so pritegnili pozornost posnetki, na katerih Marc puli Gemmi obrvi, jo masira in celo podleže njenim kozmetičnim kapricam - si na obraz nanese glineno masko za lepšo in čvrstejšo kožo.

Gemma Pinto, Marc Márquez FOTO: Instagram icon-expand