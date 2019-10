Izbranki nekdanjega moža na Instagramu voščila za rojstni dan

Gwyneth Paltrow in Chris Martin sta bila poročena 13 let in sta se leta 2016 ločila. Zdaj je Gwineth poročena z Bradom Falchukom, Chris pa je v razmerju z igralko Dakoto Johnson. Oba sta v svojih razmerjih srečna, zato ju nič ne ovira, da se ne bi med seboj družili. Postali so celo tako dobri prijatelji, da je Gwineth Dakoti javno voščila za rojstni dan.

Ameriški filmski igralki Gwyneth Paltrow koncept moderne družine očitno ni nič kaj tuj. Z možem Bradom Falchukom namreč veliko časa preživita z njenim nekdanjim možem Chrisom Martinom in njegovo izbranko Dakoto Johnson, kar vključuje tudi zmenke na plaži in večerje za zahvalni dan. Zdaj pa je Gwyneth svoje prijateljstvo s simpatično rjavolasko okronala še z objavo na Instagramu, kamor je objavila fotografijo Dakote in ji zaželela vse najboljše za 30. rojstni dan. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke To pa je že drugič, da sta se poti zvezdnic križali tudi na Instagramu, saj je aprila novinar Derek Blasberg na svojem profilu objavil fotografijo, na kateri pozira skupaj z Gwyneth in Dakoto. V tem času so tuji mediji veliko poročali, da se Gwyneth zelo trudi, da bi Dakoto vključila v njihovo družinsko življenje in naj bi želela celo, da se jim pridruži na družinskih počitnicah. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke