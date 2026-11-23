Na luksuznem posestvu priznanega ameriškega igralca Willa Smitha je v večernih urah izbruhnil obsežen požar. Po navedbah ameriškega portala Page Six so bile pristojne interventne službe o dogodku obveščene okoli polnoči, klic v sili pa se je nanašal na požar, ki je zajel pomožni objekt oziroma lopo na 150 hektarjev velikem zemljišču. Vrednost razkošnega posestva, ki se nahaja v Calabasasu v Kaliforniji, je ocenjena na 38,4 milijona evrov.

Videoposnetki, ki so jih pridobili ameriški mediji, dokumentirajo obsežno posredovanje reševalnih ekip. Na posnetkih je opaziti kolono interventnih vozil z vklopljenimi svetlobnimi signali, ki vstopajo skozi glavna varnostna vrata posestva, medtem ko se nad stanovanjskim kompleksom v nočnem času dvigajo gosti oblaki dima. Natančen vzrok vžiga pomožnega objekta zaenkrat ostaja predmet uradne preiskave, prav tako še ni znano, kolikšna je dejanska materialna škoda na infrastrukturi posestva.

Tamkajšnje pristojne oblasti so za medije uradno potrdile, da so gasilske enote ogenj že uspešno pogasile in vzpostavile nadzor nad območjem. Uradni predstavniki igralca pa se na prošnje novinarjev za komentar o obsegu škode in morebitni prisotnosti družinskih članov v času incidenta še niso odzvali.

Ponedeljkov incident pa ni prvi primer, ko so morale gasilske enote posredovati na omenjenem naslovu, saj je nepremičnina zakoncev Smith že v preteklosti utrpela škodo zaradi ognjenih zubljev. Leta 2021 je namreč v kletnih prostorih glavne rezidence izbruhnil požar, zaradi katerega je bila kasneje potrebna obsežna prenova objekta. Takrat je vir blizu družine za medije potrdil, da so bili vsi stanovalci na varnem, pri čemer pa je bila enemu izmed gasilcev nudena zdravniška pomoč.

Strah pred požarom se je v kosti zvezdniške družine sicer naselil že leta 2018, ko je po Južni Kaliforniji divjal zloglasni požar, ki je do tal požgal številna sosednja domovanja. Zvezdnik takrat ni skrival strahu in je na Instagramu priznal, da so razmere naravnost grozljive, a se je na srečo tedaj za njih vse srečno končalo.

Zgodovina samega posestva sega v leto 2003, ko je Will Smith kupil obsežno zemljišče v Calabasasu. Gradnja razkošne rezidence, ki vključuje šest spalnic in trinajst kopalnic, je trajala sedem let in je bila uradno zaključena leta 2010. Že naslednje leto sta zakonca nepremičnino ponudila na trgu za okoli 40 milijonov evrov, vendar sta se naposled odločila, da jo obdržita v svoji lasti. Nepremičnina je skozi leta služila kot osrednji dom za njuna skupna otroka, sina Jadena in hčerko Willow, ter sina Treya, ki ga ima Smith iz prejšnjega zakona s Sheree Zampino. V zadnjih letih pa je posestvo postalo tudi simbol kompleksnih sprememb v zakonskem življenju slavnega para.

Čeprav sta Will Smith in 55-letna Jada Pinkett Smith poročena že od decembra 1997, je leta 2023 v javnost prišla informacija, da zakonca že več let živita ločeno. Kljub dolgotrajni odtujenosti pa so ameriški mediji, vključno z revijo People, julija poročali, da se je igralka leta 2024 ponovno vselila v skupno rezidenco v Calabasasu. "Srečna sta in se imata rada ter sta, kot vedno, predana temu, da se medsebojno podpirata," je tedaj dejal vir blizu para. Svojo povezanost sta potrdila tudi minulo soboto, le dva dni pred požarom, ko sta se udeležila družinske večerje v Malibuju.