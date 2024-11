Izginila luksuzna ura, ki jo je Liam Payne nosil pred smrtjo

Prav tako so policisti preiskali domove petih osumljencev. Med njimi tudi treh oseb, ki so bile pred dnevi ovadene zaradi vpletenosti v njegovo smrt, pa tudi pri dveh dekletih, ki sta se družili s pevcem, preden je umrl. "Uro so iskali tudi na domovih ljudi, ki so v preiskavi, ker naj bi zapustili Liama in ga oskrbovali z mamili, pa tudi na domovih dveh žensk, ki sta bili v sobi z njim na dan njegove smrti. Hotelska soba je še vedno zapečatena in nihče ne more vstopiti. Iskanje ure pri osumljencih je bila naša prednostna naloga, zdaj pa bomo izvedli nadaljnji pregled, da bi ugotovili, ali je ostala kje v njegovi sobi," je še sporočila policija, ki je že razpisala iskanje luksuzne ure.