Tuja scena

Izginotje, ki pretresa: znan opis osumljenca, povišana je denarna nagrada

Tuscon, 13. 02. 2026 09.23 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Osumljenec

Svetovne medije še vedno polnijo novice o izginotju 84-letne Nancy Guthrie, mame znane voditeljice Savannah Guthrie. FBI je zdaj z javnostjo delil opis osumljenca, prav tako pa so zvišali nagrado za informacije, ki bi pripeljale do pogrešane ali aretacije. Zvezna policija prav tako tesno sodeluje s prebivalci soseske, iz katere je izginila Nancy Guthrie.

FBI je z javnostjo delil opis osumljenca v povezavi z izginotjem Nancy Guthrie, mame znane ameriške televizijske voditeljice in novinarke Savannah Guthrie. Prav tako so nagrado za informacije, ki bi vodile do lokacije pogrešane ali do aretacije, povečali na 100.000 dolarjev oziroma 84.325 evrov.

Nancy Guthrie ostaja pogrešana
Nancy Guthrie ostaja pogrešana
FOTO: Profimedia

Osumljenca, ki so ga videli na posnetku zvonca na vhodnih vratih hiše Nancy Guthrie, so opisali kot moškega, visokega med 175 in 177 centimetri, povprečne postave. Preiskovalci so medtem našli več rokavic, za katere za zdaj ni jasno, ali oblasti verjamejo, da jih je osumljenec nosil.

Ljudje, ki živijo v bližini njenega doma, so bili pozvani, naj predložijo morebitne posnetke avtomobilov in ljudi, posnete s hišnimi kamerami približno mesec dni, preden je 84-letnica izginila. Oblasti pa so vse, ki imajo kakršne koli informacije, spodbudile, da se obrnejo na FBI prek telefonske številke ali spletne strani.

Iskanje Nancy Guthrie se nadaljuje
Iskanje Nancy Guthrie se nadaljuje
FOTO: Profimedia

Zvezna policija je medtem v okviru preiskave ugrabitve pridržala in zaslišala moškega, ki pa so ga le nekaj ur pozneje izpustili. Primer se je znašel v središču pozornosti Američanov, spremlja pa ga tudi predsednik Donald Trump, ki je skrušeni družini ponudil pomoč, javnost pa pozval, naj s policijo deli vse informacije, ki jih o primeru ima.

Preberi še Policija izpustila moškega, pridržanega v povezavi z izginotjem Nancy Guthrie

Z javnostjo redno komunicira tudi družina pogrešane 84-letnice. Voditeljica Savannah Guthrie je v enem od javnih pozivov dejala, da je družina seznanjena z medijskimi poročili o pismu z zahtevo po odkupnini, vendar da najprej želijo dokaz, da je njihova mati živa.

Nancy Guthrie Savannah Guthrie iskanje pogrešana fbi

