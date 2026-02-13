Izginotje, ki pretresa: znan opis osumljenca, povišana je denarna nagrada

FBI je z javnostjo delil opis osumljenca v povezavi z izginotjem Nancy Guthrie , mame znane ameriške televizijske voditeljice in novinarke Savannah Guthrie . Prav tako so nagrado za informacije, ki bi vodile do lokacije pogrešane ali do aretacije, povečali na 100.000 dolarjev oziroma 84.325 evrov.

Osumljenca, ki so ga videli na posnetku zvonca na vhodnih vratih hiše Nancy Guthrie, so opisali kot moškega, visokega med 175 in 177 centimetri, povprečne postave. Preiskovalci so medtem našli več rokavic, za katere za zdaj ni jasno, ali oblasti verjamejo, da jih je osumljenec nosil.

Ljudje, ki živijo v bližini njenega doma, so bili pozvani, naj predložijo morebitne posnetke avtomobilov in ljudi, posnete s hišnimi kamerami približno mesec dni, preden je 84-letnica izginila. Oblasti pa so vse, ki imajo kakršne koli informacije, spodbudile, da se obrnejo na FBI prek telefonske številke ali spletne strani.