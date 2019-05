V novem BBC-jevem dokumentarcuA Royal Team Talk: Tackling Mental Health je spregovoril tudi princ William, ki je poleg drugih, med katerimi je bil še nogometaš Peter Crouch, spregovoril o duševnem zdravju. Dejal je, da ko je bil soočen z izgubo matere, princese Diane, se je to dan za dnem zelo negativno odražalo pri opravljanju dela pilota zdravnika.

"Izguba mame je bila kot nobena druga bolečina. Ko sem delal, sem imel zelo depresiven in negativen občutek, saj misliš, da je smrt za vsakim vogalom oz. povsod, kamor greš. To je bilo precejšne breme, ki sem ga nosil in občutil. Nervozni smo glede svojih občutij, včasih nas je tudi sram. Včasih se po britansko na to požvižgamo, kar je po svoje v redu, saj nam pride prav v težkih časih. Sicer pa je dobro, če se sprostimo in se pogovorimo o svojih občutkih, saj nismo roboti,"je pametno ugotovil princ.

William inHarry sta sicer že v preteklosti spregovorila o tem, kako sta se kosala s smrtjo njune mame Diane, ki je umrla v prometni nesreči v Parizu leta 1997, ko sta bila stara 15 in 12 let.