Po smrti Gena Hackmana so se na spletu že zvrstili odzivi zvezdnikov, ki žalujejo za izgubo hollywoodske legende. "Gene Hackman bi lahko igral kogarkoli in za tem bi čutili celo življenje. Lahko bi bil vsakdo in nihče, visoka prisotnost ali vsakdanji Joe. Tako močan igralec je bil. Pogrešali ga bomo, a njegovo delo bo živelo večno," se glasi eno od posvetil.

Iz Hollywooda že prihajajo prvi odzivi na smrt igralca Gena Hackmana. Legendarni filmski režiser Francis Ford Coppola, ki je s pokojnim igralcem sodeloval pri filmu Prisluškovanje, je na svojem Instagram profilu zapisal: "Izguba velikega umetnika je vedno razlog za žalovanje in praznovanje. Gene Hackman je bil odličen igralec, navdihujoč in veličasten v svojem delu in kompleksnosti. Žalujem za njegovo izgubo ter slavim njegov obstoj in prispevek."

'Izguba velikega umetnika je vedno razlog za žalovanje in praznovanje' FOTO: AP icon-expand

Na omrežju X se je oglasil režiser Edgar Wright in pokojnega igralca označil za velikana industrije, medtem ko je igralec George Takai dodal, da je svet izgubil "enega od resničnih velikanov filmskega platna". Dodal je: "Gene Hackman bi lahko igral kogarkoli in za tem bi čutili celo življenje. Lahko bi bil vsakdo in nihče, visoka prisotnost ali vsakdanji Joe. Tako močan igralec je bil. Pogrešali ga bomo, a njegovo delo bo živelo večno." Na družbeni platformi X se je oglasil tudi voditelj Piers Morgan. Zapisal je: "Gene Hackman je bil eden najboljših igralcev vseh časov in briljanten v vsem, kar je kdaj naredil. Izgubili smo velikana velikega platna." Tudi na uradnem profilu britanskih filmskih nagrad BAFTA so se poklonili igralcu in opomnili na njegovo bogato kariero, ki se je raztezala čez kar šest desetletij. Oglasil se je tudi igralec Antonio Banderas in zapisal, da je danes žalosten dan za filmsko družino.

Gene Hackman je umrl v 96. letu starosti. Z dvema oskarjema nagrajenega zvezdnika so skupaj z njegovo ženo Betsy Arakawa mrtva našli v njunem domu v Santa Feju. Poleg njiju so našli tudi njunega psa. Zakonca sta živela zasebno življenje daleč od medijske pozornosti. Redko sta se pojavljala v javnosti in se izogibala intervjujem. Njuna ljubezen do preprostih stvari, kot so skupni filmski večeri in sprehodi s svojima dvema nemškima ovčarjema, je bila temelj njunega srečnega zakona. Lokalni mediji poročajo, da pri okoliščinah smrti ni suma kaznivega dejanja, šerif okrožja pa dodatnih pojasnil v tem trenutku še ni ponudil.