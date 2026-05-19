Tuja scena

Izgubil odvečne kilograme, se močno spremenil, zdaj se ločuje

Los Angeles, 19. 05. 2026 09.55 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
E.K.
Jason Biggs

Po 18 letih zakona se razhajata Jason Biggs in Jenny Mollen. Viri blizu priljubljenega igralca navajajo, da naj bi bilo razlogov za razhod več, močno pa naj bi k njemu pripomogla zvezdnikova domnevna osebnostna sprememba, do katere naj bi prišlo potem, ko je močno shujšal.

Pred dnevi je po medijih zaokrožila novica, da se po 18 letih zakona ločujeta igralca Jason Biggs in Jenny Mollen. Tuji mediji pa sedaj poročajo, da naj bi prav zvezdnikova nedavna telesna preobrazba, povezana z izgubo odvečnih kilogramov, povzročila napetosti v njunem zakonu. Njun predstavnik je sicer v petek v izjavi za javnost povedal, da kljub razhodu ostajata v dobrih odnosih ter da se trenutno predvsem posvečata vzgoji svojih dveh sinov, 8-letnega Lazla in 12-letnega Sida.

FOTO: Profimedia

"Jason se je po svoji preobrazbi zaradi izgube telesne teže precej spremenil. Izgubil je veliko kilogramov, kar mu je zagotovo dvignilo samozavest," je vir povedal za Daily Mail. "Mislim, da sprva ni nameraval izgubiti toliko teže, vendar se je zgodilo, in na svoje rezultate je ponosen, tako kot bi bil vsak, ki izgubi več kot 18 kilogramov," je dodal. Aprila lani je zvezdnik filma Ameriška pita v pogovoru za Page Six razkril, da se je za hujšanje odločil zaradi težav s holesterolom.

Do razdora med odtujenima zakoncema pa naj bi prišlo tudi zaradi stresa, ki so ga Biggsu povzročili njegovi nedavni projekti. "Lani je prvič režiral večji projekt, kar je bilo zanj zelo stresno obdobje. Poskušati ostati v središču pozornosti in hkrati ustvarjati projekte, ki bi bili enako zabavni kot tisti, po katerih je postal znan, je lahko zelo težko," je dejal in dodal: "Jason se zaveda svojega ugleda in si zato sam nalaga velik pritisk, da bi ustvarjal stvari, ki bodo deležne enake pozornosti. V zadnjem času je imel precej več stresa kot Jenny, in mislim, da je to med njima ustvarilo določeno distanco."

Vir je še zatrdil, da sta bila zvezdnika skozi zakon sicer resnično povezana, vendar naj bi se med njima že dlje časa pojavljale težave. Par naj bi obiskoval tudi partnersko terapijo. "Mislim, da bi se brez terapije razšla že pred dvema ali tremi leti," je še povedal vir za Daily Mail.

aylar
19. 05. 2026 11.02
...za hujšanje odločil zaradi težav s holesterolom... Jaz sem imela visok holesterol, ko sem bila že na meji prenizke telesne teže. Potem sem iz prehrane izločila meso in se malo poredila, in holesterol je normalen.
