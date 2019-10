Princ Harry: Najbolj se bojim ponavljanja zgodovine

Vojvoda susseškije v izjavi razložil, da sta se zMeghanodločila za tožbo proti britanskemu tedniku Mail on Sunday. Opozoril je, da njegovo ženo zasledujejo mediji na enak način, kot so njegovo mamo, princeso Diano pred njeno smrtjo v prometni nesreči v Parizu leta 1997. tednik naj bi namreč vodil neusmiljeno propagando, ki vedno bolj spominja na uničujoč odnos, ki so ga imeli s princeso Diano.

"Najbolj se bojim ponavljanja zgodovine," je dejal princ v objavljeni izjavi. "Izgubil sem mamo in sedaj gledam, kako postaja moja žena žrtev enakih močnih sil," je dodal. Princ Harry je pojasnil, da bo par ukrepal po sodni poti zaradi vsebine zasebnega pisma, ki so ga nezakonito objavili na namerno uničujoč način. Bralce tabloida je opozoril, da so jih v članku namenoma zavajali, ker so izpustili določene odstavke, stavke in besede, da bi tako zakrili svoje laži, ki so jih objavljali skozi leta.

V izjavi princ ni povedal, za katero pismo gre, a je tabloid letos objavil članek o pismu, ki ga je Meghan poslala svojemu odtujenemu očetu Thomasu Marklu. V njem mu je izrazila bolečino zaradi prekinjenih odnosov in njegovega stalnega komuniciranje s tabloidi. Pismo je časniku posredoval njen oče. "Na žalost je moja žena postala zadnja žrtev britanskih tabloidov, ki zasledujejo kampanje proti posameznikom, ne da bi pomislili na posledice," je zapisal vojvoda. Dodal je, da je za par tovrstna gonja rumenega tiska zelo boleča.