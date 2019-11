Izjavil, da preverja hčerkino nedolžnost – zdaj trdi, da je bila izjava napačno interpretirana

39-letni raper T.I. je pred kratkim gostoval v pogovorni oddaji Red Table Talk, kjer je z voditeljico Jado Pinkett Smith spregovoril o svoji nedavni izjavi, ki je v javnosti dvignila veliko prahu. Spomnimo, raper je v eni od preteklih pogovornih oddaj povedal, da svojo 18-letno hčerko Deyjah Harris spremlja na vsakoletnih ginekoloških pregledih, kjer se med drugim pozanima, ali je njena deviška kožica še vedno nedotaknjena. Kmalu zatem je završalo tako v medijih kot na družbenih omrežjih, kjer so svoje neodobravanje nad njegovim početjem jasno pokazali tudi številni zvezdniki. Mnogi med njimi so izrazili svojo podporo njegovi hčerki in dejali, da obžalujejo, ker je zaradi očetove izjave in njegovega nesprejemljivega početja pristala v središču medijske pozornosti in dodali, da bi njeno spolno življenje moralo ostati njena zasebna stvar.

Glasbenika je v pogovorni oddaji voditeljice Smith spremljala njegova soproga Tameka 'Tiny' Cottle, ki je stopila v bran svojemu soprogu. Slednji je dejal, da je bila njegova prvotna izjava napačno interpretirana in da so mediji o zadevi poročali senzacionalistično. ''Vse, kar sem takrat povedal, je bilo izrečeno v šaljivem smislu ... To je bil moj odgovor na vprašanje, kako se v današnjem času spoprijemam s starševsko vlogo. Nekoliko sem pretiraval, a si nisem mislil, da bodo moje besede kasneje uporabljene za konstrukcijo lažne zgodbe,''se je zagovarjal T.I. in dodal: ''Nikoli nisem izjavil, da jo na ginekoloških pregledih spremljam tudi zdaj, ko je stara 18 let.'' Slednjo trditev je potrdila tudi njegova soproga, ki je dejala, da je bila njuna hči stara 15 ali 16 let, ko se je T.I. z njo odpravil h ginekologu in da je bila takrat na pregledu prisotna tudi ona.

Raper se je javno opravičil tudi svoji hčerki, ki je zaradi njegove izjave pristala v središču medijske pozornosti in poudaril, da se opravičuje le njej in ne množici drugih ljudi, ki so napačno interpretirali njegovo izjavo. 18-letna Deyjah je kmalu zatem, ko je na spletu zaokrožila novica o očetovi izjavi, izbrisala svoj uradni Instagram profil.