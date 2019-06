Izkoristil neverjetno podobnost z Messijem in spal s 23 ženskami

Po poročanju tujih medijev je Iranec Reza Parasteshzaradi svoje neverjetne podobnosti z Leom Messijem prišel navzkriž z zakonom. Svoj videz in podobnost z enim izmed največjih nogometnih velikanov je namreč izkoristil tako, da je zapeljal 23 Irank in spal z njimi, vse pa so bile prepričane, da so v resnici z Messijem. Ker v Iranu veliko število deklet še nikdar ni slišalo za nogometaša, so bili vsi primeri zaviti v tajnost, dokler ni ena izmed žensk zadeve prijavila policiji.