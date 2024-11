Iznajdljiva Taylor Swift restavracijo zapustila skozi kuhinjski izhod

Taylor Swift kot eno najbolj priljubljenih glasbenic na svetu oboževalci spremljajo na vsakem koraku. In pogosto je to lahko tudi zelo naporno, saj ji ne dajo miru niti med obedovanjem v restavraciji, ko si privošči večer s svojimi prijatelji. A pevka je že večkrat dokazala, da je izjemno iznajdljiva, saj zna pobegniti pred skupinami oboževalcev, ki jo čakajo pred vhodom. Pa četudi je to kar skozi kuhinjo.

Če si ena najbolj priljubljenih glasbenic na svetu, ki s svojo glasbo navdušuje milijone, tvoji koncerti pa so razprodani že leta vnaprej, imaš oboževalce za vratom na vsakem koraku. Tudi med večerjo s prijatelji se zato pred restavracijo, v kateri obeduješ, zbere nepregledna množica ljudi. To je pač vsakdan Taylor Swift.

A na vrhuncu prepoznavnosti in slave, ki trenutno spremlja 34-letnico, moraš biti tudi precej iznajdljiv. In to pevka vsekakor je. Po spletu je nedavno zaokrožil posnetek, ki prikazuje, kako je zvezdnica kar skozi kuhinjo pobegnila pred gručo oboževalcev, ki so se v času njene večerje s prijatelji zbrali pred restavracijo.

Po poročanju tujih medijev naj bi sicer šlo za dogodek, ki se je zgodil že lani januarja, a je šele zdaj zaokrožil po spletu. Kuharski mojstri restavracije Spago na Beverly Hillsu v Kaliforniji so pevko in njeni prijateljici Brittany Mahomes in Lyndsay Bell spustili v kuhinjo, kjer so skozi stranski izhod zapustile stavbo. Dekleta so seveda spremljali varnostniki, ob odhodu iz restavracije pa so se jim za prost prehod zahvalile.