Izpoved žene Toma Parkerja: ko je umiral, ga je držala za roko

Glasbeni svet je konec marca pretresla žalostna novica, da je zaradi agresivne oblike možganskega tumorja umrl pevec skupine The Wanted. Njegova žena je zdaj za britanski tabloid razkrila, da se je Tom z boleznijo boril do zadnjega diha, ko je umrl, pa ga je držala za roko, medtem ko je v ozadju igrala njegova priljubljena pesem Live Forever.

icon-expand Kelsey je spregovorila o zadnjih trenutkih, ki jih je preživela z možem. FOTO: Profimedia

Tomu Parkerju so jeseni 2020 diagnosticirali možganskega raka, bitko z boleznijo pa je izgubil 18 mesecev kasneje, v 34. letu starosti. O njegovi smrti je za britanski The Sun nedavno spregovorila pevčeva žena Kelsey Parker, ki ima z njim dva otroka – dveletno Aurelio Rose in enoletnega sina Bodhija Thomasa. Pokojni zvezdnik je zadnji teden preživel v hospicu, nekaj ur pred smrtjo pa mu je družbo delala žena. "Ulegla sem se k njemu v posteljo. Tam sva ležala več kot dve uri, želela sem si vzeti ta čas z njim. Nisem hotela, da bi kdo vstopil. Potrebovala sva čas za pogovor," je dejala in dodala, da je Tom ostal romantičen tudi v zadnjih trenutkih svojega življenja. S tem, da umira, se ni sprijaznil: "Tisto noč sem videla, da je še vedno razmišljal, kako bi se rešil iz te situacije."

"Rekla sem mu: 'Veš, Tom, v redu bom, otroci bodo v redu. Poskrbela bom, da bodo znali vse, kar želiš. Obljubim, da jih bom naučila vse, kar si ti v preteklih letih naučil mene. Rekel je: 'Vem, da boš v redu,' nato pa si je z roke odstranil poročni prstan in mi ga dal na roko." 32-letna Kelsey je povedala, da se je Tom boril do konca, saj ni hotel umreti. "Vse do zadnjega trenutka je bilo čudovito. Sama ljubezen. V sobi je bilo toliko ljubezni in bila sva sama. Zgolj on in jaz, lepo je bilo. V sobi smo mu ves dan predvajali glasbo, saj je bila to njegova strast."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Parker je zadnji dih naredil ob skladbi Live Forever britanske zasedbe Oasis, ki jo je oboževal. "Sedel je in držala sem ga za roko. Vsi so bili v hospicu, najina družina in prijatelji, ampak v sobi sva bila sama. Ko je umrl, je imel zaprte oči, poljubila sem ga in mu rekla, da ga ljubim," se je zadnjih trenutkov z možem spominjala Parkerjeva. Dejala je še, da je o njegovi smrti s težavo povedala otrokoma, a je vedela, da mora biti z njima iskrena.