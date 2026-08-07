Izrael zahteval odpoved koncerta Kanyeja Westa na Portugalskem

Izraelski veleposlanik na Portugalskem je pozval k odpovedi koncerta Kanyeja Westa v Algarveju, ob tem pa kritiziral raperjeve izjave, v katerih je izrazil podporo Adolfu Hitlerju in antisemitizmu. "Gre za nekoga, ki je slavil Adolfa Hitlerja, promoviral antisemitizem in trdil, da je suženjstvo bila izbira, s čimer je užalil milijone potomcev sužnjev. To ni provokacija, to je sovražni govor," je v videu, ki so ga objavili na družbenem omrežju, izpostavil Oren Rozenblat .

Ambasador je spomnil na raperjev govor, v katerem je dejal, da mu je Hitler všeč in je opeval nacizem, promoviral antisemitizem in žalil skupnosti, ki jih je prizadel rasizem in suženjstvo. Ambasada tako zavzema stališče, da so Westove izjave več kot le provokacija in podpirajo sovražni govor.

Rozenblat je opozoril, da so nekatere države že ukrepale in prepovedale nastope ali celo Kanyejev vstop v svojo državo z argumentom, da demokratične skupnosti ne bi smele zagotavljati platforme za javno nastopanje nekomu, ki poveličuje Hitlerja, promovira nacizem in zagovarja antisemitizem.