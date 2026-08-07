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Tuja scena

Izrael zahteval odpoved koncerta Kanyeja Westa na Portugalskem

Algarve, 07. 08. 2026 20.54 pred dvema dnevoma 2 min branja 20

Avtor:
K.Z.
Kanye West

Izraelski veleposlanik na Portugalskem je Kanyeja Westa obtožil širjenja sovraštva in zahteval odpoved zvezdnikovega koncerta. V izjavi za javnost je dejal, da bi tako Portugalska zavrnila antisemitizem in poveličevanje nacizma, ki ga po njegovem mnenju širi raper.

Izraelski veleposlanik na Portugalskem je pozval k odpovedi koncerta Kanyeja Westa v Algarveju, ob tem pa kritiziral raperjeve izjave, v katerih je izrazil podporo Adolfu Hitlerju in antisemitizmu. "Gre za nekoga, ki je slavil Adolfa Hitlerja, promoviral antisemitizem in trdil, da je suženjstvo bila izbira, s čimer je užalil milijone potomcev sužnjev. To ni provokacija, to je sovražni govor," je v videu, ki so ga objavili na družbenem omrežju, izpostavil Oren Rozenblat.

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Ambasador je spomnil na raperjev govor, v katerem je dejal, da mu je Hitler všeč in je opeval nacizem, promoviral antisemitizem in žalil skupnosti, ki jih je prizadel rasizem in suženjstvo. Ambasada tako zavzema stališče, da so Westove izjave več kot le provokacija in podpirajo sovražni govor.

Rozenblat je opozoril, da so nekatere države že ukrepale in prepovedale nastope ali celo Kanyejev vstop v svojo državo z argumentom, da demokratične skupnosti ne bi smele zagotavljati platforme za javno nastopanje nekomu, ki poveličuje Hitlerja, promovira nacizem in zagovarja antisemitizem.

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Izraelski veleposlanik na Portugalskem je poudaril, da ne gre za stališča ljudi do Izraela, temveč za to, kar po njegovem mnenju predstavljajo izjave sovraštva do Judov. Ob tem je izpostavil še, ali želijo Portugalci zares podpreti nekoga, ki žali tudi druge skupnosti, kot so temnopolti, muslimani, kristjani in predstavniki LGBTQ.

Koncert sicer kljub opozorilom in pozivom ni bil odpovedan.

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KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ateistek
09. 08. 2026 17.00
Kaj pa njega briga kdo ima na Portugalskem koncert? Kako so ti Izraleci domišljavi...
Odgovori
0 0
Kimberley Echo
08. 08. 2026 10.04
To je vmešavanje v notranje zadeve Portugalske. EU bo seveda tiho kot ponavadi ko se gre za IL. Zamenjati je treba neizvoljeno kliko z UVL na čelu, ker ura v EU je 2 minuti do 12-tih.
Odgovori
+1
2 1
Petur
08. 08. 2026 09.56
kaj imajo sionisti diktirati po EU??naj napravijo raje anketo, KDO jih še hoče videvati...
Odgovori
+1
2 1
OrangeBud
08. 08. 2026 08.46
Še dobr da mamo zioniste ki skrbijo za red in čistočo v drugih državah, tako kulturno kot politično.. 🥳
Odgovori
+6
7 1
nelika123
08. 08. 2026 08.45
Spet se delajo žrtve.To so večne jokice
Odgovori
+7
8 1
Mclaren
08. 08. 2026 08.20
Kaj se ima Izrael za oglašat???
Odgovori
+13
13 0
xybb
08. 08. 2026 08.10
Izrael bi morala bojkotirati cela EU
Odgovori
+12
13 1
SAME KLOBASE
07. 08. 2026 21.58
Izrael naj najprej preneha z genocidi z svojimi pajdaši iz ZDA
Odgovori
+16
16 0
BrkoBrki?
07. 08. 2026 21.36
Izrael nima ama nobene pristojnosti v Evropi, še manj pa da bi lahko pridigal, kaj se sme in kaj ne
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+18
18 0
Slovenska pomlad
07. 08. 2026 21.35
Izrael je zahteval,da pri nas vlado vodi njihov agent,ki ga lahko izsiljujejo.
Odgovori
+17
17 0
Žabec
07. 08. 2026 21.31
Res mi je žal, da malemu brkatemu med II. svetovno vojno ni uspelo.
Odgovori
+16
17 1
Count Koma
08. 08. 2026 08.11
280k jih je blo premalo
Odgovori
+4
4 0
borjac
07. 08. 2026 21.19
Sedaj bodo Židje dajali navodila po Svetu kdo lahko poje in kdo ne , seveda bodo Židje tudi pomagali Janši organizirati koncert Thompsona v Sloveniji , on lahko poje .
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+21
22 1
bibaleze
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