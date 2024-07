Izraelska evrovizijska predstavnica o žvižgih: To me je še bolj podžgalo

Letošnja Evrovizija je ena od tistih, o katerih se še kar govori. Čeprav se je 11. maja med zmagovalce vpisal švicarski predstavnik Nemo s pesmijo The Code, se prah okoli nastopa letos najbolj 'kočljive' predstavnice prav tako še ni polegel. Zdaj je o svoji izkušnji spregovorila tudi 20-letna Izraelka Eden Golan in priznala, da je žvižgi v dvorani v resnici niso prestrašili, temveč le še bolj podžgali.

OGLAS

Pesem za izbor Evrovizije 2024 - največje evropsko glasbeno tekmovanje, o katerem se kar ne neha govoriti. Letos je izbor presenetil z marsičem, predvsem pa številne šokiral z odločitvijo, da na tekmovanju kljub vojnim napadom lahko nastopi tudi Izrael. Njihova predstavnica je bila že na vajah izžvižgana, kar so organizatorji kasneje v televizijskem prenosu polfinala in finala sicer utišali, a ljudje, ki so bili v švedski Areni Malmö, tega ne bodo pozabili. Prav tako ne Eden Golan.

Eden Golan je spregovorila o občutkih na Evroviziji. FOTO: Profimedia icon-expand

Po več kot mesecu dni se je o celotni izkušnji na tekmovanju oglasila tudi 20-letnica. Kot je povedala pevka, ki je kljub polemikam po 52 glasovih žirije in 323 točkah občinstva končala na petem mestu, so jo žvižgi v dvorani zgolj podžgali, da je bila še boljša. "Na vajah in nastopih so moj nastop izžvižgali, a če sem iskrena, je to v meni prebudilo pravi ogenj," je dejala v enem od podcastov.

Spregovorila je tudi o tem, ali jo je bilo strah. "Nisem bila prestrašena, ampak šokirana. Nisem mogla razumeti, kako ljudje pridejo na to raven, ampak to je njihova izbira. Moja izbira je bila, kaj naj naredim s tem. Spremenila sem to v svojo moč. V nekem trenutku je nekaj prebudilo v meni in rekla sem si, naj kričijo name, kolikor hočejo," je zaupala pevka, ki je morala za nastop celo večkrat spremeniti besedilo pesmi, saj EBU ne dovoljuje političnih besedil. Sprva se s tem ni strinjala, saj je zagovarjala, da lahko pesem vsak interpretira po svoje, a je na koncu vseeno popustila.

20-letnica je ponosno zastopala svojo domovino in priznala, da je na odru uživala. FOTO: Profimedia icon-expand