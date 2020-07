Izraelska manekenka Bar Refaeli priznala utajo davkov

Slavna manekenka je na sodišče v Tel Avivu prišla v spremstvu očeta Raffija , mame Zipi in z ekipo odvetnikov. Na sebi je imela kavbojke, belo srajce, vsi prisotni v sodni dvorani pa so seveda nosili zaščitne maske.

Izraelska vrhunska manekenka Bar Refaeli in njena mama Zipi , ki je pri utaji sodelovala, sta na sodišču priznali krivdo. Utajili sta skoraj deset milijonov ameriškh dolarjev (približno 8.735.000 evrov). Izraelsko sodišče je 35-letno slavno manekenko in mamo treh otrok obsodilo na devet mesecev družbenokoristnega dela, njena mama Zipi pa bo za 16 mesecev morala v zapor. Poleg plačila vseh davkov, ki sta jih dolžni državi, bosta mama in hči plačali tudi 1,5 milijona dolarjev (približno 1,3 milijona evrov) kazni.

Refaelijeva je bila utaje davkov obtožena lani. Takrat je namreč ameriškim oblastem trdila, da živi v Izraelu, izraelskim oblastem pa, da živi v ZDA. Utaja davkov se je dogajala v času, ko je bila Bar v zvezi s hollywoodskim zvezdnikom Leonardom DiCapriem.

Manekenka, je trdila, da sta bila z DiCapriem takrat ''družinska enota'', čeprav je bila njuna zveza zelo razburkana ter sta se vmes večkrat razšla in zveze nista prijavila kot zunajzakonsko partnerstvo. Na sodišču je trdila, da so bile ZDA takrat njen dom in ne rodni Tel Aviv. A tožilci so povedali, da sta tako ona kot njena mama zvezo z igralcem uporabili za prikrivanje in utajo davkov. Refaelijeva naj bi sicer s priznanjem krivde zdaj dokazala, da se davkom ni izogibala namerno.

Bar, ki je svojo manekensko kariero začela pri enajstih letih, je k slavi pripomoglo tudi njeno razmerje z igralcem Leonardom DiCapriem, ki je trajalo štiri leta. Danes je srečno poročena s poslovnežem Adijem Ezro in ima tri otroke. V voditeljski vlogi pa se je preizkusila na Evroviziji lani v Tel Avivu.