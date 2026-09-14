Izraelski minister ustvarjalcema filma zagrozil z odvzemom državljanstva

Izraelski minister za kulturo Miki Zohar je v objavi na enem od družbenih omrežij zapisal, da sta bila Yuval Abraham in Rahel Szor pripravljena "škodovati svoji domovini, da bi si prislužila aplavz antisemitov po vsem svetu".
"Takoj bom ukrepal, da se tema podlima ustvarjalcema odvzame izraelsko državljanstvo zaradi izdaje države," je še zapisal Zohar in tudi izrazil prepričanje, da ju bodo njuni prijatelji, "se pravi naši sovražniki iz Hamasa iz Gaze, sprejeli z odprtimi rokami".
Izraelska vojska je zavrnila obtožbe, navedene v filmu. Njen tiskovni predstavnik je v odzivu na film obtožil skrajno palestinsko gibanje Hamas, da namerno umešča vojaško infrastrukturo v civilna območja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.
V filmu Naza sta avtorja prikazala anonimne intervjuje s 24 izraelskimi obveščevalci, ki so podrobno opisali svoje operacije. Intervjuje so posneli ponoči na strehah v Tel Avivu.
Naza je hebrejska kratica, ki se uporablja za označevanje predvidenega števila civilnih žrtev v vojaškem napadu. Po podatkih Združenih narodov je bilo na območju Gaze od oktobra 2023 med drugim ubitih več kot 20.000 otrok. Film sicer obravnava tudi Hamasov napad 7. oktobra 2023 na jugu Izraela, v katerem je umrlo okoli 1200 ljudi, in je sprožil obsežne izraelske vojaške napade. Ti so uničili velik del Gaze.
Film Naza je imel v Benetkah premiero v četrtek, v soboto pa je osvojil posebno nagrado žirije. Po premieri je občinstvo film nagradilo z rekordno dolgimi stoječimi ovacijami, ki so trajale skoraj 25 minut.
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