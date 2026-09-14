Izraelski minister ustvarjalcema filma zagrozil z odvzemom državljanstva

Izraelski minister za kulturo Miki Zohar je v objavi na enem od družbenih omrežij zapisal, da sta bila Yuval Abraham in Rahel Szor pripravljena "škodovati svoji domovini, da bi si prislužila aplavz antisemitov po vsem svetu" .

Rachel Szor in Yuval Abraham sta na filmskem festivalu v Benetkah prejela rekordno dolge stoječe ovacije.

"Takoj bom ukrepal, da se tema podlima ustvarjalcema odvzame izraelsko državljanstvo zaradi izdaje države," je še zapisal Zohar in tudi izrazil prepričanje, da ju bodo njuni prijatelji, "se pravi naši sovražniki iz Hamasa iz Gaze, sprejeli z odprtimi rokami".

Izraelska vojska je zavrnila obtožbe, navedene v filmu. Njen tiskovni predstavnik je v odzivu na film obtožil skrajno palestinsko gibanje Hamas, da namerno umešča vojaško infrastrukturo v civilna območja, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V filmu Naza sta avtorja prikazala anonimne intervjuje s 24 izraelskimi obveščevalci, ki so podrobno opisali svoje operacije. Intervjuje so posneli ponoči na strehah v Tel Avivu.