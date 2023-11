Izraelski predsednik o Angelinini objavi: Nikoli ni bila tukaj

Potem ko je Angelina Jolie pred dnevi na družbenih omrežjih pisala o vojni med Izraelom in Hamasom in opozorila na civilne žrtve, se je oglasil izraelski predsednik Isaac Herzog. V intervjuju za Piers Morgan Uncensored je Herzog dejal, da v celoti zavrača njeno kritiko ofenzive v Gazi in opozoril, da še nikoli ni bila v Palestini ali Izraelu.

Igralka Angelina Jolie, ki je velika zagovornica človekovih pravic in nekdanja odposlanka Visokega komisariata ZN za begunce, je pred dnevi na družbenem omrežju zapisala, da teroristični napad Hamasa na Izrael ne more biti opravičilo za "nedolžna izgubljena življenja v bombardiranju civilnega prebivalstva v Gazi" in objavila fotografijo opustošene Gaze. Na njeno objavo se je že odzval izraelski predsednik Isaac Herzog, ki pa jeopozoril, da zvezdnica ni bila še nikoli na tem območju, zato ne more obsojati.

icon-expand Isaac Herzog in Angelina Jolie FOTO: Profimedia - Instagram

"Mislim, da še nikoli ni bila v Gazi, nikoli ni bila tukaj. Nikoli ni prišla na obisk in videla situacije na terenu. Z vsem spoštovanjem, ljudje v Gazi vedo, da je tam vojna, vendar ni humanitarne krize, ki jim preprečujejo preživetje. Na drugi strani obstaja varno območje, o katerem sta se dogovorila mednarodna skupnost in Izrael, v južnem delu Gaze, da se civiliste preseli v to območje in se zanje poskrbi," je v oddaji Piersa Morgana dejal Herzog.

"Prebivalci Gaze se lahko preselijo tja, da bi izkoreninili ta teroristični režim. To je tisto, kar vemo. Angelina Jolie ne ponuja izraelskemu ljudstvu nobene priložnosti, da se branijo, ko govori, kar pravi," je dodal.

Poglede slavne igralke je že obsodil tudi njen oče, igralec Jon Voight. "Zelo sem razočaran, da moja hči tako kot mnogi drugi ne razume božje časti in resnice," je v videu, ki ga je objavil na družbenem omrežju Instagram, dejal Voight. "Gre za uničenje božje dežele, svete dežele, dežele Judov. To je pravica za božje otroke iz svete dežele," je še dodal z oskarjem nagrajeni igralec.