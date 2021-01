Izrazita sprememba pevke Ciare: izguba kilogramov in nova pričeska

35-letna pevka in mama treh otrokCiara je na Instagramu, kjer ima skoraj 27 milijonov sledilcev, pokazala svojo novo drzno pričesko. Dolge lase je pobarvala na roza, ob tem pa spregovorila še o hujšanju, ki se mu je posvetila po rojstvu tretjega otroka, ki je na svet prijokal lani poleti.

"Izgubila sem 12,5 kilograma zahvaljujoč WW (formerly Weight Watchers). To potovanje je bilo lahko, nič stresno in zabavno! Še posebej pri usklajevanju materinstva, dela in telovadbe! Aplikacija WW je spremenila pravila igre. Še 9 kilogramov,"je razodela svoje načrte ter svoje sledilce spodbudila, da naj v letu 2021 stremijo k vsem, kar si želijo.