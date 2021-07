Izrazita sprememba Jade Pinkett Smith: poslovila se je od svojih las

Williow, ki ima prav tako pobrito glavo, je njuno skupno fotografijo ujemajoče pričeske prva delila na družbenem omrežju in sliko naslovila z zapisom: "Darilo je čisto, če je dano iz srca pravi osebi ob pravem času in na pravem mestu in kadar v zameno ničesar ne pričakujemo."

Z izgubo las se Jada spopada že več, zato se je očitno odločila, da bo problem najbolje rešila, če si lase popolnoma pobrije. Leta 2018 v svoji pogovorni oddaji Red Table Talk spregovorila o težavah z lasiščem: "Ko se je prvič začelo je bilo grozljivo. Nekega dne sem imela pod prho v rokah za pest svojih las in rekla sem si: 'O, bog, ali bom plešasta?' To je bil eden izmed tistih časov, ko sem se dobesedno tresla od strahu, zato sem si začela striči lase, kar še vedno počnem. Moji lasje so velik del mene. Skrb za lase in odločitev, ali imam lase ali ne, je čudovit ritual. Tistega dne sem dejala: 'O, moj bog, te izbire morda ne bom imela nikoli več.'"