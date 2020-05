Izročitev Harveyja Weinsteina v drug zapor prestavljena

Trenutno je Weinstein v zaporu v Buffalu, kjer za posilstvo in spolna nadlegovanja prestaja 23-letno zaporno kazen. Njegovi odvetniki so že vložili pritožbo na sodbo, a je bila ta zavrnjena, je povedal medijski predstavnik nekdanjega režiserja Juda Engelmayer. Harveyja so na 23 let obsodili 11. marca, tik preden je koronavirus ustavil tudi Združene države Amerike, čemur je sledil predvsem zdravstveni kolaps v New Yorku.

Weinsteina čaka še nekaj sojenj. Čaka ga še sodba v zvezi z napadom na neimenovano žrtev leta 2010 v nekem hotelu v Beverly Hillsu. Poleg tega ga čakajo še štiri druge obsodbe iz leta 2013. Če se bodo izpovedi izkazale za resnične, ga čaka še dodatnih 29 let zapora.

V Los Angelesu je zadnja dva meseca zaprtih okoli 500 sodnih dvoran. Vsa sojenja so bila prekinjena in preložena na kasnejši datum. Sodišča trenutno opravljajo le najnujnejše in časovno občutljive naloge. Okrožje je sicer napovedalo, da se bodo sodišča v Los Angelesu znova odprla junija in da se bodo konec šestega meseca nadaljevale obravnave, ki so ta čas bile na čakanju.