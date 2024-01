Izšla bo knjiga oblačil, ki jih je Margot nosila za promocijo filma Barbie

Stilist se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri projektu, ki se po njegovih besedah zgodi le enkrat v življenju. "Hvala Margot, da si me vzela s seboj na to divjo vožnjo ter da si bila najbolj čudovita partnerica. Vsaka sekunda procesa, vsak pogovor, vsako pomerjanje in vsaka hitra sprememba obleke je bila popolno veselje. Nič od tega ne bi bilo mogoče brez tvoje neomajne vere in zaupanja vame in moje vizije za projekt, za katerega sem vedel, da bo spremenil moje življenje."

V knjigi bo med drugim moč videti oblačila, ki jih je Margot nosila na poletni svetovni turneji s postanki v Torontu v Kanadi, avstralskem Sydneyju, Seulu v Južni Koreji, v mehiški prestolnici Mexico City ter v Los Angelesu in Londonu. Na vsakem od teh postankov ter na letališčih je Mukamal poskrbel za modne kose, s katerimi se je poklonil resničnim različicam modne lutke. Knjiga bo luč sveta ugledala 8. marca.